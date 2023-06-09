قوات الاحتلال تعتقل 8 مواطنين من الضفة

محافظات/سما/

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، 8 مواطنين من الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان شرق يطا وجنوب الخليل راتب الجبور، بأن قوات الاحتلال اعتقلت خمسة مواطنين خلال رعيهم للاغنام في أرضهم في منطقة الزويدين بمسافر يطا، وهم:حسن بسايطة ونجله زياد، والاشقاء محمد، وعامر، وعبد الرازق، نايف بسايطة.

و اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، شابين جريحين من قرية النبي صالح شمال غرب رام الله.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين وسام مروان التميمي، ومحمد فضل التميمي، وذلك عقب دهم منزلي ذويهما في القرية وتفتيشهما.

يذكر بأن الشاب وسام أصيب برصاص الاحتلال في رأسه منذ أيام خلال مواجهات اندلعت في القرية، فيما أصيب محمد قبل عدة أعوام بالرصاص الإسفنجي في رأسه.

و اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الجمعة، مواطنا من بلدة بيتا جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوة احتلالية اقتحمت البلدة وداهمت أحد المنازل، وفتشته، واعتقلت المواطن بسمان حسن حمايل (٣٨ عاما).