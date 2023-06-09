3 إصابات بالرصاص المعدني خلال مواجهات مع الاحتلال في كفر قدوم

قلقيلية/سما/

- أصيب ثلاثة مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، اليوم الجمعة، والعشرات بالاختناق، خلال المواجهات التي اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في كفر قدوم شرق قلقيلية.

وقالت مصادر محلية، إن جيش الاحتلال أطلق الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والغاز السام المسيل للدموع صوب المشاركين في المسيرة الأسبوعية، ما أدى لاندلاع مواجهات أصيب خلالها ثلاثة مواطنين بالرصاص والعشرات بالاختناق، عولجوا ميدانيا.

يذكر أن مسيرة كفر قدوم انطلقت مطلع تموز/ يوليو عام 2011، مطالبة بفتح شارع القرية الذي أغلقه جيش الاحتلال خلال انتفاضة الأقصى عام 2003، وما زالت حتى اليوم تخرج بواقع يومين أسبوعيا.