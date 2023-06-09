  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الرئاسة الفلسطينية ترد على تصريحات نتنياهو حول "الاستيطان والسلام"

الجمعة 09 يونيو 2023 03:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئاسة الفلسطينية ترد على تصريحات نتنياهو حول "الاستيطان والسلام"



رام الله/سما/

وصف الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، تصريحات نتنياهو التي اعتبر فيها أن الاستيطان لا يشكل عقبة أمام السلام، وأن العودة لمستوطنة "حومش" حق للمستوطنين، ومطالباته بالاعتراف بيهودية الدولة، بأنها محاولات إسرائيلية تهدف لتضليل وخداع الرأي العام الدولي، من أن المستوطنات لا تقام على أراضٍ فلسطينية.

وقال أبو ردينة في بيان، اليوم الجمعة، إن القدس ومقدساتها، والاستيطان من الأسباب الرئيسية أمام تحقيق السلام، مشددا على أن الأراضي التي تقام عليها المستوطنات هي ملك للشعب الفلسطيني، وأن الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة، تواصل التوسع الاستيطاني لمنع إقامة الدولة الفلسطينية، وعاصمتها القدس المحتلة.

وأكد أن عودة المستوطنين الى موقع مستوطنة "حومش" المخلاة جنوب جنين، هو تحدٍ لقرارات الشرعية الدولية، ومجلس الأمن الدولي، وللإدارة الأميركية التي يجب أن تتجاوز في موقفها بيانات الشجب والاستنكار، وأن تضع حدا لتصرفات هذه الحكومة، التي تقود المنطقة الى مزيد من العنف وعدم الاستقرار.

وأوضح أبو ردينة، أنه إذا كانت الحكومة الإسرائيلية تريد التوصل الى سلام دائم، فلابد من الاعتراف بقرارات الشرعية الدولية، القائمة على أساس حل الدولتين على حدود الرابع من حزيران، وعاصمتها القدس، لأن هذا هو الحل الوحيد للتوصل الى السلام وتحقيق الأمن والاستقرار.

ـــــــ

#الرئاسة الفلسطينية

الأكثر قراءة اليوم

مجزرة في يافة الناصرة .. 5 قتلى بجريمة إطلاق نار

نتنياهو يحذر في بيان من "نهاية دولة إسرائيل"

موشيه ديان : هكذا فقدت عيني اليسرى!

أسعار صرف العملات

واشنطن بوست: وثائق سرية تكشف عن تهديد بن سلمان للولايات المتحدة بضربة موجعة

بعد القتل الجماعي في يافة الناصرة : نتنياهو يعلن إشراك الشاباك في محاربة الجريمة

"هآرتس" : حياة العرب في إسرائيل تساوي قشر الثوم

الأخبار الرئيسية

photo_2023-06-09_13-09-37

توتر على الحدود.. جنود لبنانيون يصوبون أسلحتهم على قوات الاحتلال

بلينكن

بلينكن يُبلّغ نتنياهو بفحوى مُحادثاته مع بن سلمان ووزير الخارجية السعودي يُطلق لفظًا جديدًا حول الفلسطينيين

image_processing20230609-1340637-af5v9g

غزة: استشهاد مسن متأثرًا بجروحه في العدوان الأخير

صحيفة: وفد أمني مصري زار "إسرائيل" لتنفيذ هذه المهمة المزدوجة

مطالب في إسرائيل بتحويل حدود مصر لـ"محور موت"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية