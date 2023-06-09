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بلينكن يُبلّغ نتنياهو بفحوى مُحادثاته مع بن سلمان ووزير الخارجية السعودي يُطلق لفظًا جديدًا حول الفلسطينيين

الجمعة 09 يونيو 2023 01:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
بلينكن يُبلّغ نتنياهو بفحوى مُحادثاته مع بن سلمان ووزير الخارجية السعودي يُطلق لفظًا جديدًا حول الفلسطينيين



القدس المحتلة / سما /

أفاد موقع “أكسيوس” بأن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اتصل برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأطلعه على المحادثات مع ولي العهد السعودي، والتي تضمنت “التطبيع”.

وقال موقع “أكسيوس” إن الاجتماع بين بلينكن ومحمد بن سلمان استمر لأكثر من ساعتين وأن التطبيع المحتمل بين السعودية وإسرائيل كان أحد الموضوعات التي نوقشت.

وقال مصدر مطلع على الاتصال إن “بلينكن أطلع نتنياهو على (فحوى) الاجتماع مع محمد بن سلمان وتحدثا عن مسار إلى الأمام”.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الخميس، إن بلينكن ونتنياهو ناقشا خلال اتصال هاتفي تعزيز اندماج إسرائيل في الشرق الأوسط من خلال تطبيع العلاقات مع دول المنطقة.

وقال المتحدث باسم الوزارة، ماثيو ميلر، إن بلينكن “ناقش أيضا التحديات الإقليمية الأوسع نطاقا، مثل التهديد الذي تشكله إيران، وأكد على التزام الولايات المتحدة الراسخ بأمن إسرائيل وشراكتنا القائمة منذ 75 عاما”.

ومع ذلك، لم يتطرّق البيان الإسرائيلي للمكالمة بين وزير الخارجية الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي للسعودية، لكنه ركز على مخاوف إسرائيل فيما يتعلق باتفاق “التجميد مقابل التجميد” المحتمل بين الولايات المتحدة وإيران.

لكن بلينكن امتنع في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، عن الإفصاح عما إذا كانت الولايات المتحدة ستدعم طموحات الرياض النووية.

وقال فيصل بن فرحان إنه يأمل في التوصل لاتفاق أمريكي لدعم مسعى المملكة لتوليد الطاقة النووية، مضيفا أن المملكة تعتقد أن التطبيع في مصلحة المنطقة وسيحقق فوائد كبيرة للجميع.

وتابع: “لكن بدون إيجاد مسار للسلام للشعب الفلسطيني وبدون مواجهة هذا التحدي، فإن أي تطبيع ستكون له فوائد محدودة”.

وأضاف وزير الخارجية السعودي أن هناك حاجة لإيجاد “مسار نحو حل الدولتين” و”مسار نحو منح الفلسطينيين الكرامة والعدالة”.
وبحسب “أكسيوس”، فإن استخدام وزير الخارجية السعودي لفظ “مسار” يعد تغييرا طفيفا في الموقف الذي عبر عنه السعوديون في الماضي عندما طالبوا بإقامة دولة فلسطينية كشرط للتطبيع مع إسرائيل.

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