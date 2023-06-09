مقتل جندي سوري في غارات إسرائيلية على حلب

القدس المحتلة / سما /

قتل جندي سوري، وأصيب 7، بعد أن شن الطيران الحربي الإسرائيلي، عند منتصف الليل، سلسلة غارات جوية على حلب وقرب حمص في سوريا.

وبحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، فإن الدفاعات الجوية للجيش السوري تصدت للصواريخ الإسرائيلية وأسقطت العديد منها.

وأشارت إلى أن القصف تسبب في مقتل جندي وإصابة 7 بينهم مدنيان بجروح متفاوتة.

فيما ذكرت مصادر سورية محلية، أن القصف طال أهدافًا عدة منها مراكز تصنيع أسلحة للحرس الثوري الإيراني في بلدة السفيرة بحلب، إلى جانب مواقع عسكرية وغيرها.

وبينت المصادر، أن القصف طال مطار حلب المدني ومحيطه وتسبب بأضرار جسيمة فيه، إلى جانب مطار النيرب العسكري.