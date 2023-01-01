"هآرتس" : حياة العرب في إسرائيل تساوي قشر الثوم

القدس المحتلة / سما /

ركزت صحيفة هآرتس العبرية، الجمعة، في عدة تقارير لها على جرائم القتل المتصاعدة في أوساط فلسطينيي الداخل المحتل، وخاصة بعد جريمة قتل 5 منهم أمس في يافة الناصرة، ومقتل آخرين في جريمتين منفصلتين في كفر قاسم وجلجولية.

وتقول الصحيفة في تقرير لها: "اتضح للعرب في إسرائيل أن حياتهم ليست بنفس الأهمية التي أرادوا تصديقها"، مشيرةً إلى أن حكومة بنيامين نتنياهو تخلت عن واجباتها ودعت حياة السكان الفلسطينيين في أيدي منظمات الجريمة والعنف التي تمارس القتل بدون ذرة من الرحمة.

وأشارت إلى تصريحات مفوض الشرطة الإسرائيلية كوبي شبتاي في محادثة مغلقة مع وزير ما يسمى الأمن القومي إيتامار بن غفير الذي قال "يقتلون بعضهم البعض، هذه هي عقلية العرب".

وقالت الصحيفة: "خمسة قتلوا في حادثة واحدة، يجب أن يضعوا الدولة بأكملها على قدميها، لكن ليس في دولة إسرائيل التي ترى أن حياة العرب تساوي قشر الثوم فقط، وصراخ الشباب والشابات غير مسموع ولم يكترث لنداءاتهم، ولا يوجد شيء أكثر إحباطًا من هذا الشعور بالعجز، عندما يتلاشى الأمل في العيش بأمان".

وأضافت: "لا بن غفير، ولا شبتاي ولا أحد يفهمون عواقب جرائم القتل على الشباب في المجتمع العربي، وما هي الشجاعة التي يتطلبها الخروج من المنزل وإطلاق النار على 5 أشخاص حتى الموت؟، لا شجاعة، فقط هناك شيء واحد يحفز القتلة، هو أنه لن يتم القبض عليهم أو أنهم سيعاقبون بسبب سياسة الشرطة، وهذا ما يجعل القتلة يخرجون من منازلهم مرارًا وتكرارًا ويستمرون في ارتكاب الجرائم، مع حقيقة أنه في دولة لا قيمة لإسرائيل ولا العرب فيها". وفق قولها.

"القدس"