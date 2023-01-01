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قتيل بجريمة إطلاق نار قرب كفر قاسم

الخميس 08 يونيو 2023 11:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
قتيل بجريمة إطلاق نار قرب كفر قاسم



القدس المحتلة / سما /

قتل شخص وأصيب آخر، مساء اليوم، الخميس، في جريمة إطلاق نار ارتكبت قرب مدينة كفر قاسم، في منطقة المثلث الجنوبي.

وعُلم أن الجناة استهدفوا مركبة الضحية بإطلاق نار خلال سفرها على شارع رقم 444 عند تقاطع قاسم، ما أسفر عن وقوع حادث طرق.

وأفادت مصادر محلية بأن ضحية القتل هو الشاب سليم عمر طه وهو في الثلاثينات من عمره من سكان بلدة جلجولية المجاورة. ولم تعرف خلفية الجريمة بعد.

وذكرت الطواقم الطبية أنها عملت على تقديم الإسعافات الأولية لمصاب تعرض لإطلاق النار، وأوضحت أنه فاقد للوعي وحالته حرجة.

وأقرت الطواقم الطبية لاحقا وفاة المصاب متأثرا بجراحه.

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