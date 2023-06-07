  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

نتنياهو يحذر في بيان من "نهاية دولة إسرائيل"

الخميس 08 يونيو 2023 11:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يحذر في بيان من "نهاية دولة إسرائيل"



القدس المحتلة / سما /

حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من "نهاية دولة إسرائيل" ومن تجاوز "الخطوط الحمراء" في الاحتجاجات ضد اصلاح القضاء.

وقال نتنياهو في بيان إن "حربا أهلية ستكون نهاية الدولة.. ليكن واضحا: يجوز التظاهر في إسرائيل.. يجوز الاحتجاج، ومع ذلك، في حالات أخرى، تم الدوس على الخطوط الحمراء والمعايير بوقاحة بالأقدام في انتهاكات القانون، والاضطرابات، ومهاجمة الموظفين العموميين وتهديد أفراد عائلات الموظفين العموميين".

وتابع "بصفتي رئيس وزراء دولة الشعب اليهودي، شددت مرارا وتكرارا على أنه بدون التنازل عن المواقف العادلة، فأنا مستعد للحوار لاستنفاد فرص التوصل إلى اتفاقات".

وقال "في الديمقراطيات، هناك خلافات في الرأي ولكن لن تكون هناك حرب أهلية، لأن الحرب الأهلية ستكون نهاية الدولة".

وتجري في إسرائيل احتجاجات متواصلة ضد قانون إصلاح القضاء الذي تصفه المعارضة بانقلاب على الديمقراطية.

ويشمل مشروع القانون 4 بنود، هي الحد من المراجعة القضائية لتشريعات الكنيست، وسيطرة الحكومة على تعيينات القضاة، وإلغاء تدخل المحكمة العليا في الأوامر التنفيذية، وتعيين المستشارين القانونيين بالوزارات سياسيا.

الأكثر قراءة اليوم

جنس ومخدرات ودماء.. تلفزيون نتنياهو: الجنود قُتِلوا لانشغالهم بالجنس الجماعي وتدخين الحشيش!

مجزرة في يافة الناصرة .. 5 قتلى بجريمة إطلاق نار

انخفاض كبير في سعر صرف الدولار

“400 ثانية إلى تل أبيب” .. لافتات تعريفية بصاروخ إيران الجديد

وزير الخارجية الإسرائيلي عند الحدود مع كوريا الشمالية!

قائد الكوماندوس الإسرائيلي السابق: حزب الله عدو صعب.. والدخول إلى لبنان خيار مجنون

"هآرتس" تكشف : بن غفير يستعين بمتطرف في اتخاذ قراراته

الأخبار الرئيسية

20230608035321

مجزرة في يافة الناصرة .. 5 قتلى بجريمة إطلاق نار

الاونروا في بيان صادم : حصلنا على 13 مليون دولار فقط كتعهدات جديدة في مؤتمر المانحين بنيويورك..

قائد الكوماندوس الإسرائيلي السابق: حزب الله عدو صعب.. والدخول إلى لبنان خيار مجنون

بن غفير : يريدونني صديقًا لياسر عرفات!

2023-06-07_08-08-56_501004

جنس ومخدرات ودماء.. تلفزيون نتنياهو: الجنود قُتِلوا لانشغالهم بالجنس الجماعي وتدخين الحشيش!

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية