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الفسفوس والمسالمة يعلقان إضرابهما عن الطعام

الخميس 08 يونيو 2023 09:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
الفسفوس والمسالمة يعلقان إضرابهما عن الطعام



رام الله / سما /

علق الأسيران كايد الفسفوس (34 عامًا) من بلدة دورا، وأحمد المسالمة (25 عامًا) من بلدة بيت عوا بالخليل، إضرابهما المفتوح عن الطعام، والذي استمر لمدة 9 أيام.

ونقل نادي الأسير عن عائلتي الفسفوس ومسالمة، اليوم الخميس، أن نجليهما علقا إضرابهما عن الطعام، بعد اتفاق يقضي بتحديد سقف اعتقالهما الإداري، علما أنهما أسيرين سابقين، وقد شرعا بإضرابهما في 31 أيار/ مايو الماضي، رفضا لاعتقالهما الإداري.

يشار إلى أن كايد الفسفوس معتقل منذ 2 أيار/ مايو الماضي، وقد جرى تحويله إلى الاعتقال الإداري، وصدر بحقه أمر اعتقال إداري لمدة 6 أشهر، علما أنه متزوج وأب لطفلة، وأسير سابق أمضى نحو 7 سنوات في سجون الاحتلال.

أما الأسير المسالمة، فهو معتقل منذ 20 شباط/ فبراير الماضي، وصدر بحقه أمر اعتقال إداري مدته 4 أشهر، ومن المفترض أن ينتهي هذا الشهر، وهو أسير سابق، وهذا الاعتقال هو الاعتقال الثالث بحقه، وذلك منذ عام 2016، حيث تعرض للاعتقال عام 2016، وعام 2019، إضافة إلى هذا الاعتقال.

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