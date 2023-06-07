قرار مصري بإعفاء طلبة فلسطين 50% من الرسومات الجامعية

غزة/ سما /

أكدت سفارة دولة فلسطين لدى القاهرة، موافقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري أيمن عاشور، على إعفاء الطلبة الفلسطينين من حملة الثانوية العامة، من 50% من الرسوم والمصروفات الجامعية، لتشمل إلى جانب الجامعات الحكومية وفق القرار الجديد، كلا من الجامعات الأهلية، والتكنولوجيا، والمعاهد العليا، وذلك بناءً على توجيهات الرئاسة المصرية.

وأوضحت السفارة، في بيان اليوم الخميس، أن قرار الإعفاء هذا جاء عقب الاجتماعات الثنائية التي عُقدت الأسبوع الماضي بين وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمود أبو مويس، ونظيره المصري، على هامش زيارة رئيس الوزراء محمد إشتية إلى جمهورية مصر العربية.

وشكر سفير دولة فلسطين لدى القاهرة دياب اللوح، القيادة المصرية الحكيمة، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، وجميع الإدارات والهيئات التعليمية ذات الصلة في مصر، التي تحرص على تقديم الدعم والتسهيلات إلى أبناء شعبنا الفلسطيني، بما يسهم في دعم المسيرة الأكاديمية والعلمية الفلسطينية، واستجابتها المقدّرة لمراسلات الوزارة والسفارة وتواصلهما الدائم للتيسير على الطلبة الفلسطينيين الدارسين في مصر، بهدف إتاحة الفرص كافة للطلاب الفلسطينيين، لاستكمال تعليمهم الجامعي، والالتحاق بالكليات والتخصصات الأكاديمية والمهنية المختلفة، لتشكل رافعة حضارية في بناء الدولة الفلسطينية.