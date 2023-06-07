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مجزرة في يافة الناصرة .. 5 قتلى بجريمة إطلاق نار

الخميس 08 يونيو 2023 04:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
مجزرة في يافة الناصرة .. 5 قتلى بجريمة إطلاق نار



القدس المحتلة / سما /

قُتل 5 أشخاص في جريمة إطلاق نار في بلدة يافة الناصرة، كما أصيب شاب وطفلة بجروح خطيرة في جريمة إطلاق نار بقرية كفر كنا، وأصيب شاب في منطقة وادي عارة بجروح خطيرة بجريمة إطلاق نار، بعد ظهر اليوم الخميس.

وفي التفاصيل، أقر الأطباء في المستشفى الإنجليزي بمدينة الناصرة وفاة 5 أشخاص من يافة الناصرة جرى نقلهم إليه إثر إصابتهم بجروح حرجة بعد إصابتهم بعيارات نارية.

وفقا لمصادر طبية في كفر كنا فإن الطاقم الطبي التابع لمؤسسة "نجمة داود الحمراء" قدم العلاجات الأولية لطفلة (3 أعوام)، ولشاب (30 عاما)، وصفت إصابتهما بأنها خطيرة، ونقلا لاستكمال العلاج في مستشفى "بوريا".

وفتحت الشرطة ملفين للتحقيق في ملابسات الجريمتين، ولم يبلغ عن اعتقال مشتبهين.

ووفقا للشرطة فإن خلفية الجريمة في يافة الناصرة جنائية.

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