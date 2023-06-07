خدمة رقمية جديدة من بنك فلسطين ستسهل على التجار استيفاء مبيعاتهم عبر الهواتف الذكية (SoftPOS)

رام الله/ سما/

أطلق بنك فلسطين خدمة نقاط البيع الرقمية الجديدة للتجار (SoftPOS)، والتي يستطيع من خلالها التاجر تحصيل قيمة مبيعاته عبر تطبيق آمن عبر الهواتف الذكية، لاسيما التي تعمل بنظام تشغيل الأندرويد 11 Android، عبر التقنية اللاتلامسية (NFC)، وتقنية الــــــ (QR)، مثل حركات الدفع من البطاقات البنكية.

وستساهم الخدمة الجديدة في تحويل جهاز الهاتف المحمول القائم على نظام التشغيل الأندرويد إلى جهاز نقاط بيع للتجار، بهدف استيفاء قيمة مبيعاتهم بشكل مباشر وسريع، وضمن معايير سهلة وآمنة، وبما يكفل توفير الوقت والجهد على التجار المشتركين في هذه الخدمة.

وتُعد هذه الخدمة المبتكرة والمتطورة من أحدث حلول التقنيات المتقدمة للمدفوعات، والتي تُتيح آليه متطورة للدفع الإلكتروني عبر تحويل الهاتف المحمول للتاجر إلى وسيلة قبول للمدفوعات كنقاط بيع، ما يغني التاجر عن استخدام الأجهزة التقليدية، لقبول الدفعات.

من جهته أشار السيد محمود الشوا مدير عام بنك فلسطين إن إطلاق هذه الخدمة الجديدة يأتي في سياق استحداث حلول دفع متطورة، لتعزيز الابتكارات والتقنيات الحديثة في القطاع المصرفي، ضمن رؤية واستراتيجية البنك، وذلك مواكبة للتطور التكنولوجي في مجال أتمته العمليات المصرفية واستخداماتها، بما يلبي احتياجات عملائنا المالية، وهذا سيجعل منا أكثر شمولية في هذا المجال، لاسيما من خلال استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني، وأجهزة قبول عمليات التسديد المختلفة، بما يشمل التجارة الإلكترونية، علماً أن بنك فلسطين كان من أوائل البنوك التي تبنت سياسة الرقمنة في أنظمة المدفوعات.

ويأتي إطلاق هذه الخدمة من بنك فلسطين لتشكل فرصة للعديد من العملاء والشركات واصحاب وصاحبات المشاريع الصغيرة، الراغبين في الحصول على خدمة نقاط البيع، لتسهيل استقبال مدفوعاتهم بطريقة تتناسب مع طبيعة عملهم مثل شركات التوصيل، والمواصلات، ومراكز التجميل، وأصحاب الأعمال الحرة والمهنية، والمهرجانات وغيرها من الأعمال، إضافة إلى أنها استكمال لخدمات الدفع الرقمية المختلفة التي يملكها بنك فلسطين في محفظته، ما يسهم في الدخول إلى قطاعات اقتصادية جديدة لم تكن مستهدفة سابقاً، إضافة إلى أنه سيوفر لها حلولاً في عمليات البيع والتجارة من خلال الدفع الرقمي.

لمزيد من المعلومات حول تفاصيل الخدمة والتقدم بطلب للحصول عليها يرجى الضغط على الرابط التالي: