مسيرة بغزة تحذر من ردود فعل غير متوقعة بقضية الاسير دقة

غزة/ سما /

شارك المئات من المواطنين ظهر اليوم الخميس، في مسيرة جماهيرية حاشدة تضامنا مع الاسير وليد دقة داخل سجون الاحتلال.

ورفع المشاركون الذين وصلوا خيمة الاعتصام امام مقر الصليب الاحمر صور الاسير دقة واعلام فلسطين والشعبية.

وحذر مسؤول مكتب الشهداء والأسرى والجرحى في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عوض السلطان من تداعيات استمرار الوضع الصحي للأسير القائد وليد دقة .

وقال خلال التظاهرة:"على الاحتلال أن ينتظر ردات فعل غير متوقعة ستفتح الباب على مصراعيه أمام تفجيرٍ كاملٍ للأوضاع في حال إصرار العدو الصهيوني على تنفيذ سياسة الإعدام البطيء بحقه".

وطالب الصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية والمؤسسات الحقوقية بتحمّل مسؤولياتهم العاجلة في إدخال طواقم طبية متخصصة لعلاج الحالات المرضية المزمنة والعاجلة داخل السجون، ومنها الوضع الصحي للأسير القائد وليد دقة.

وقال ان الأسير دقة بحاجةٍ إلى تشخيص عاجل ومتابعة حالته الصحية، وتوفير الأدوية اللازمة له، ونقله إلى مستشفى خاص تتوفر فيه كل أشكال الرعاية.

ودعا إلى بلورة خطة وطنية شاملة وعاجلة على المستويات كافة، للتصدي لسياسة الإهمال الطبي التي ينتهجها الاحتلال الصهيوني بحق عشرات الأسيرات والأسرى، وخاصة الأسير القائد وليد دقة،