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محمد رمضان حلق شعره "ع الزيرو"

الخميس 08 يونيو 2023 01:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
محمد رمضان حلق شعره "ع الزيرو"



وكالات / سما /

شارك الفنان محمد رمضان جمهوره ومتابعيه مقطع فيديو له يوثق من خلاله لحظة ذهابه إلى رومانيا، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى «إنستجرام».

وظهر محمد رمضان بـ «لوك» جديد ومثير للجدل، حيث قام بحلاقة شعره كامًلا على «الزيرو»، وعلق على الفيديو قائلا: «من مصر إلى رومانيا، ثقة في الله نجاح».

 

 

يواصل حاليا الفنان محمد رمضان تصوير فيلم «ع الزيرو»، ويشاركه البطولة الفنانة نيللي كريم، ومن تأليف الدكتور مدحت العدل ومن إخراج ماندو العدل، ومن إنتاج جمال العدل.

كان الفنان محمد رمضان كشف منذ أيام عن شخصيته في فيلم «ع الزيرو»، الذي من المقرر أن يعرض ضمن أفلام موسم عيد الأضحى المقبل 2023.

ونشر محمد رمضان، عبر حسابه بموقع «إنستجرام»، مجموعة من الصور والفيديوهات، يكشف من خلالها عن شخصيته في فيلم «ع الزيرو»، وعلق قائلا: «حمزة وشهرته دي چى دراجون، شخصيتي الجديدة في، فيلم #ع_الزيرو، ثقة في الله نجاح كبير يليق بالعيد الكبير».

#محمد رمضان

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