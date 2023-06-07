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“400 ثانية إلى تل أبيب” .. لافتات تعريفية بصاروخ إيران الجديد

الخميس 08 يونيو 2023 01:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
“400 ثانية إلى تل أبيب” .. لافتات تعريفية بصاروخ إيران الجديد



القدس المحتلة / سما /

انتشرت في مناطق مختلفة من شوارع العاصمة الإيرانية طهران لافتات تعريفية بأول صاروخ فرط صوتي تصنعه إيران.

ولفت الأنظار تضمين اللافتات عبارة “400 ثانية إلى تل أبيب” باللغات الفارسية والعربية والعبرية.

اللافتات العملاقة التي عُلقت في ميدان فلسطين وشوارع أخرى من العاصمة حملت تهديدا واضحا لإسرائيل.

والثلاثاء، كشفت إيران عن أول صاروخ باليستي أسرع من الصوت، يحمل اسم “فتّاح”، يصل مداه الأقصى إلى 1400 كيلومتر، وسرعته إلى 13-15 ماخ (أكثر من 15 ألف كيلومتر في الساعة).

والأربعاء، أعربت الخارجية الفرنسية عن قلقها إزاء إعلان إيران الأخير، فيما قالت الولايات المتحدة إن أنشطة الصواريخ الباليستية الإيرانية تنتهك قرار مجلس الأمن رقم 2231 المعتمد في 20 يوليو 2015 والذي يدعو طهران إلى عدم اتخاذ أي أنشطة بشأن الصواريخ الباليستية القادرة على حمل رؤوس حربية نووية.

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