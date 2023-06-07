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جريمة داخل حديقة ألعاب فرنسية.. جرحى أطفال في هجوم بسكين

الخميس 08 يونيو 2023 01:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
جريمة داخل حديقة ألعاب فرنسية.. جرحى أطفال في هجوم بسكين



وكالات / سما /

 

أصيب 7 أشخاص من بينهم 6 أطفال بجروح في هجوم بسكين في مدينة أنسي في الألب الفرنسية، حسبما أعلنت مصادر أمنية لوكالة فرانس برس، الخميس.

وقال مصدر أمني طلب عدم ذكر اسمه ومسؤول محلي لوكالة فرانس برس إن رجلا مسلحا بسكين هاجم مجموعة من الأطفال تبلغ أعمارهم حوالي 3 سنوات عند الساعة 9:45 صباحا (07:45 ت غ).

وكتب وزير الداخلية جيرالد دارمانان في تغريدة إن منفذ الهجوم "اعتُقل بفضل التحرك السريع لقوات الأمن".​

وذكر أن الهجوم جرى في حديقة ألعاب للأطفال في مدينة أنسي شرقي فرنسا والدوافع مجهولة.

وأشار إلى أن 3 أطفال في وضع حرج جراء تعرضهم لإصابات بالغة في عملية الطعن بالمدينة الفرنسية.

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