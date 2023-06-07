بدافع الفضول.. شابة تنفذ أبشع جريمة قتل بتمزيق معلمة

وكالات / سما /

من وراء هوسها الشديد بجرائم القتل ودوافعها قررت شابة أن تنفذ جريمة قتل شنيعة في حق فتاة أخرى، وكانت حجتها "أردت معرفة كيف يكون القتل".

اعترفت الشابة الكورية البالغة من العمر ٢٣ عامًا بقتل وتقطيع أوصال امرأة أخرى قتلت ضحيتها بدافع الفضول.

وقالت الشرطة في مدينة بوسان الجنوبية، إن الشابة التي ألقي القبض عليها كانت منشغلة بقصص الجريمة وتريد أن ترى كيف يمكن أن تكون جريمة القتل حقيقية.

نفذت الشابة الكورية جريمة القتل في حق معلمة مستقلة، وقد ذكرت صحيفة تشوسونيلبو أن الشابة المتعصبة لقصة الجريمة قالت للشرطةفي وقت سابق إنها قتلت ضحيتها بعد مشادة، لكن الضباط سرعان ما اكتشفوا تناقضات في قصتها، بعد أن حثتها عائلتها على قول الحقيقة، اعترفت جونغ للشرطة.

وأكدت السلطات أنها تجري اختبارات لتحديد ما إذا كان جونغ يعتبر مختل عقليا، فقد تم العثور على الشابة القاتلة لتعمد الجريمة مدفوعةبالرغبة في قتل شخص ما بعد أن أصبحت مهووسة بالقتل من البرامج التلفزيونية والكتب.

وأضاف المتحدث باسم الشرطة: "قالت القاتلة أيضًا إنها تشعر بالأسف لما فعلته، نجري اختبارات لمعرفة ما إذا كانت مريضة نفسيا."

بعد جمع الأدلة، تعتقد السلطات أن القتل والتقطيع قد تم التخطيط له بعناية، وقالت الشرطة إن سجلات هاتف جونغ تظهر أنها أمضت الأشهر الثلاثة الماضية في البحث في الإنترنت للحصول على نصائح حول كيفية إخفاء جثة.

تعتقد الشرطة أيضًا أنها استخدمت روايات الجريمة والبرامج التلفزيونية كبحث، ويُظهر سجل مكالمات القاتلة أنها استعارت عددًا من قصص الجريمة في الأشهر التي سبقت الجريمة.

واستدرجت القاتلة ضحيتها من خلال تطبيقًا للمدرسين الخاصين للتواصل مع أولياء الأمور، وقدمت القاتلة نفسها كأم لطفل في المدرسة تريد ابنتها أن تتعلم اللغة الإنجليزية. اتفق كلاهما على أن تأتي الابنة إلى منزل المعلمة للتشاور بعد يومين.

اشترت القاتلة بعد ذلك زيًا مدرسيًا عبر الإنترنت ليبدو وكأنه الابنة المزيفة، بمجرد دخولها منزل الضحية، طعنتها بسكين.

بعد التخطيط للجريمة، قالت الشرطة إن القاتلة زارت سوبر ماركت قريب حيث اشترت لفات من أكياس القمامة الكبيرة وزجاجات التبييض.

ثم قطعت القاتلة أوصال ضحيتها ووضعت بعض أجزاء جسدها في حقيبة سفر، ثم ركبت سيارة أجرة وألقت الحقيبة في نهر ناكدونغ في منطقة غابات منعزلة.

وقالت الشرطة إن القاتلة حاول "جعل الضحية تبدو وكأنها اختفت، واحتفظت بالهاتف المحمول للضحية وبطاقة الهوية والمحفظة فيمحاولة لارتكاب جريمة كاملة".