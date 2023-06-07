  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

فتوح: "قانون لجان القبول" الإسرائيلي عنصري يهدف إلى تعميق منظومة الفصل العنصري

الخميس 08 يونيو 2023 01:20 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

قال رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، إن مصادقة الكنيست الإسرائيلية بالقراءة التمهيدية على ما يسمى "قانون لجان القبول" الذي يدعم مخططات تهويد الجليل و‎الاستيطان في الضفة الغربية، هو قانون عنصري يهدف إلى تعميق نفوذ منظومة الفصل العنصري وتوسيعه، وتكريس الاستيطان، والقضاء على أي أمل بوجود دولة فلسطينية.

وأضاف فتوح في بيان صدر عنه، اليوم الخميس، أن الهدف من وراء هذا القانون هو سرقة المزيد من الأراضي الفلسطينية وتهويدها، ومحاصرة الوجود الفلسطيني وخنقه في تجمعات منفصلة معزولة.

وحذر من أن تطبيق هذا القانون سيكون مقدمة لما تخطط له حكومة الفصل العنصري بالقيام بعمليات تهجير وطرد الفلسطينين من أراضيهم.

#روحي فتوح #الفصل العنصري

الأكثر قراءة اليوم

قناة إسرائيلية: المرحلة المقبلة ستشهد دورا لمحمد دحلان

رئيس نادي الزمالك يتخذ قرارا مفاجئا بشأن الجندي المصري منفذ عملية الحدود

والد المجندة المقتولة على يد الجندي المصري يهاجم الجيش الإسرائيلي

انخفاض كبير في سعر صرف الدولار

فيديو: انفجار ضخم قرب مستوطنة "كريات جات"

الاحتلال يعتقل شرطيا فلسطينيا بزعم تخطيطه لاغتيال "دغان"

"إسرائيل" تنشر لأول مرة معلومات عن كيفية تحديد الجندي المصري منفذ عملية الحدود

الأخبار الرئيسية

قائد الكوماندوس الإسرائيلي السابق: حزب الله عدو صعب.. والدخول إلى لبنان خيار مجنون

بن غفير : يريدونني صديقًا لياسر عرفات!

2023-06-07_08-08-56_501004

جنس ومخدرات ودماء.. تلفزيون نتنياهو: الجنود قُتِلوا لانشغالهم بالجنس الجماعي وتدخين الحشيش!

image_processing20230608-3929281-75e64p

وزير الخارجية الإسرائيلي عند الحدود مع كوريا الشمالية!

نائب من حزب نتنياهو يدعو لتقسيم المسجد الأقصى

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية