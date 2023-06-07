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خبيرة تغذية تنصح بالامتناع عن تناول الخبز الأبيض ليلا

الخميس 08 يونيو 2023 12:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
خبيرة تغذية تنصح بالامتناع عن تناول الخبز الأبيض ليلا



وكالات / سما /

تنصح الدكتورة يلينا سولوماتينا خبيرة التغذية الروسية، بعدم تناول الخبز الأبيض قبل النوم لأنه قد يسبب زيادة الوزن.

وتشير الخبيرة، إلى أن من الأفضل عدم تناول الخبز في المساء وفي الليل لأن يحتوي على كربوهيدرات، أي طاقة يجب إنفاقها.

وتقول: "الجسم ليلا غير نشط، لأنه ينام. لذلك إذا لم تنفق الطاقة التي حصل عليها ستتحول إلى دهون تتراكم في الجسم".

ووفقا لها، يجب في الفترة المسائية الامتناع حتى عن تناول خبز الحبوب الكاملة، لأن الألياف الغذائية الموجودة فيه تعطي الجسم طاقة بجرعات، ومع ذلك تتحول إلى دهون تتراكم في الجسم.

وتضيف من الأفضل تناول الخبز في الصباح أو مع وجبة الغداء، في هذه الحالة يكون للجسم الوقت الكافي لإنفاق الطاقة التي حصل عليها. وتنصح بتناول خبز الحبوب الكاملة لأنه لا يسبب طفرات فجائية في ارتفاع مستوى السكر في الدم.

وكانت سولوماتينا قد أعلنت في وقت سابق، أن الخبز الأبيض يحتوي على دقيق أبيض وماء وخميرة، أي أنه في الواقع عبارة عن "سكر". ووفقا لها يمكن أن يؤدي تناول الخبز الأبيض إلى الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري وزيادة كبيرة في الوزن وكذلك مقاومة الأنسولين. لذلك يعتبر خبز الحبوب الكاملة وخبز الجاودار أفضل للصحة.

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