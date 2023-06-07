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الإقلاع عن التدخين يحسن الصحة النفسية

الخميس 08 يونيو 2023 12:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإقلاع عن التدخين يحسن الصحة النفسية



وكالات / سما /

اكتشف علماء جامعة أكسفورد أن الإقلاع عن التدخين يمكن ان يحسن الصحة النفسية للأشخاص الذين يعانون من مشكلات الصحة العقلية.

وتشير مجلة JAMA Network Open، إلى أن الباحثين استخدموا خلال هذه الدراسة بيانات تجربة سريرية عشوائية لتقييم آثار التدخين الضارة خلال اعوام 2011-2015 ، شملت 4260 مشاركا، حوالي نصفهم كانوا يعانون من مشكلات عقلية.

ودرس الباحثون تأثير الامتناع عن التدخين خلال 9-24 أسبوعا. وكان المشاركون في الدراسة قد أجابوا على أسئلة مثبتة في استبيان عن الصحة النفسية قبل وبعد الإقلاع عن التدخين. كما تضمنت التجربة قياس مستوى مؤشر القلق والاكتئاب باستخدام مقياس التصنيف السريري من إلى 21 .

وكان المتوسط الأولي بين المشاركين يعادل 4.25 للقلق و2.44 للاكتئاب. ولكن بعد مضي 24 أسبوعا على الإقلاع عن التدخين أظهر المرضى تحسنا ملحوظا في الأعراض. وبعد تعديل البيانات الديموغرافية والمتغيرات الأساسية، أدى الإقلاع عن التدخين إلى انخفاض في كل من القلق (ناقص 0.4 نقطة) والاكتئاب (ناقص 0.47) مقارنة بالمجموعة التي استمرت في التدخين.

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