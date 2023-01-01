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خاصية واتساب قد تحل "مشكلة الصور" الأزلية

الخميس 08 يونيو 2023 12:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
خاصية واتساب قد تحل "مشكلة الصور" الأزلية



وكالات / سما /

يبتعد الأشخاص عن إرسال الصور عبر تطبيق واتساب، بشكل كبير، بسبب خاصية "التقليل من جودة الصور" على التطبيق، والتي تحرم المستخدم من جودة عالية، من أجل مساحة أصغر للصور.

ولكن موقع "وابيتا إنفو" كشف أن التطبيق الشهير، يقوم باختبارات لإضافة خاصية "تبادل الصور عالية الجودة" على التطبيق.

هذه الإضافة في حال تم الموافقة عليها، ستكون "ثورية"، وسترفع من نسبة مشاركة الصور عبر التطبيق كثيرا، وستسهل عملية تبادل الصور بين الأشخاص، عوضا عن اللجوء للإيميل أو لخاصية "آير دروب" على هواتف آيفون.

وعادة ما يقلل تطبيق واتساب حاليا من جودة الصور التي ترسلها بنسبة 70 بالمئة.

في حين أن هذا يضمن مشاركة أسرع للبيانات، إلا أنه قد يكون مزعجا، خاصة إذا كنت تخطط لمشاركة الصور على منصات أخرى، مثل إنستغرام.

الإصدارات التجريبية من واتساب ستمنح المستخدم خيار لضبط جودة الصورة عند إرسال الصور.

ووفقا لموقع "وابيتا إنفو" سيستمر إرسال الصور "بجودة قليلة"، ولكن سيكون لدى المستخدمين خيار تحديد جودة HD.

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