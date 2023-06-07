خسارة قاسية لفدائي الخماسي في افتتاح كأس العرب

جدة / سما /

خسر المنتخب الوطني لكرة القدم الصالات أمام منتخب العراق (0/6) في افتتاح مباريات منتخبنا ضمن المجموعة الثالثة من بطولة كأس العرب المقامة في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

انطلق الشوط الأول بضغط كبير من المنتخب العراقي وصيف النسخة الماضية والذي لم يمهل منتخبنا سوى دقيقتين بتسجيل الهدف الأول عبر اللاعب مصطفى جمعة، في المقابل لم يظهر منتخبنا بالشكل المطلوب في ظل السيطرة العراقية الكاملة على مجريات اللقاء.

حاول منتخبنا استعادة توازنه والوصول إلى مرمى المنتخب العراقي دون تشكيل أي خطورة تذكر، لينجح الأخير في إحراز الهدف الثاني بتسديدة لاعبه رافد عيسي، ويضيف زميله مصطفى جمعة الهدف الثالث للعراق والثاني له.

تحسن أداء منتخبنا نسبياً في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول في ظل محاولات الثلاثي عماد فحجان وعدنان سلوم وادهم خويلد لتقيلص النتيجة دون جدوي، بينما حافظ علي الحواجري حارس منتخبنا على منع العراقيين من زيادة الغلة التهديفية بعد أن تألق في التصدي للعديد من الهجمات، لينتهي الشوط الأول بتقدم منتخب العراق بثلاثية نظيفة.

ولم يتغير الحال في الشوط الثاني على مستوى أداء منتخبنا الوطني رغم التحسن الواضح من خلال الوصول أكثر من مرة إلي المرمي العراقي ، إلا أن خبرة لاعبي العراق تفوقت على حماس الفدائي بعدما سجل الهدف الرابع عبر لاعبه غيث كريم والخامس بأقدام الحارس زاهر هادي والسادس سجله سالم فيصل لتنتهي المباراة بفوز المنتخب العراقي بسداسية نظيفة.

ويعلب منتخبنا مباراته الثانية أمام منتخب موريتانيا يوم الجمعة.