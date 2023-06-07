لاعب جديد من غزة ينتقل لدوري المحترفين بمبلغ مالي كبير

غزة / سما /

كشفت مصادر صحفية أن لاعب الأهلي محمد شبير بات قريباً من الانتقال لنادي جبل المكبر واللعب في دوري المحترفين الموسم القادم.

وقالت المصادر إن أهلي غزة وافق على عرض نادي جبل المكبر لانتقال شبير على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد مقابل الحصول على ثلثي المبلغ الذي عرضه النكبر والبالغ 60 ألف شيكل.

ونوهت المصادر إلى أن الاتفاق تم بين الأهلي والمكبر بناء على رغبة وموافقة من اللاعب الذي يأمل في الظهور بشكل جيد والحصول على فرصة تمثيل المنتخب الوطني في الفترة القادمة.

وينتظر شبير أن يصدر المكبر له تصريح الوصول للمحافظات الشمالية للالتحاق بنسور الجبل الساعين للحفاظ على لقب دوري المحترفين.

ويعتبر شبير من أبرز لاعبي غزة الذين ظهروا الموسم الماضي وساهم في صعود وعودة الأهلي للدرجة الممتازة، ولعب مع متتخب الكرة الشاطئية في كأس العرب التي أقيمت في السعودية الشهر الماضي