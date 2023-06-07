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جوندوجان يحدد شرطًا لفوز مانشستر سيتي على إنتر ميلان

الخميس 08 يونيو 2023 12:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
جوندوجان يحدد شرطًا لفوز مانشستر سيتي على إنتر ميلان



وكالات / سما /

حدد الدولي الألماني إلكاي جوندوجان، لاعب خط وسط فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، شرطًا للتتويج بدوري أبطال أوروبا، على حساب إنتر ميلان الإيطالي.

مان سيتي يلتقي مع إنتر ميلان، في نهائي دوري أبطال أوروبا، مساء يوم السبت المقبل.

وأوضح جوندوجان في تصريحات عبر الموقع الرسمي لمانشستر سيتي: “إنتر يملك عدة صفات رائعة، رغم أنها لم تكن كافية لهم للفوز بلقب الدوري هذا العام، لكنهم فازوا بكأس إيطاليا”.

وشدد: “إنتر فريق يعرف كيف يفوز بالألقاب، إنهم يتمتعون بالشراسة في طريقة لعبهم، ربما يكونون أكثر تركيزًا على الجانب الدفاعي، لكن لديهم أيضًا صفات مذهلة، إنهم فريق مستقر للغاية”.

وأكد: “إنهم عادة لا يستقبلون الكثير من الأهداف، لذلك لن يكون الأمر سهلًا، نحن نعلم أنهم على الأرجح سيكونون سعداء للسماح لنا بامتلاك الكرة، وسيكون الأمر متروكًا لنا لتحقيق أقصى استفادة من ذلك”.

وأِشار بقوله: “سنحتاج إلى الحذر من الهجمات المرتدة، علينا أن نكون مستيقظين، في النهائي، يمكن أن يحدث أي شيء، لذلك علينا أن نكون مركزين بشكل كامل”.

#جوندوجان #إنتر ميلان #مانشستر سيتي #دوري أبطال أوروبا

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