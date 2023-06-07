  1. الرئيسية
  2. الرياضة

بيان رسمي من برشلونة بخصوص ليونيل ميسي

الخميس 08 يونيو 2023 12:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
بيان رسمي من برشلونة بخصوص ليونيل ميسي



وكالات / سما /

أصدر نادي برشلونة الإسباني بياناً رسمياً بشأن ليونيل ميسي، أسطورة النادي، بعد تصريحاته التي أكد من خلالها على انتقاله للعب في الدوري الأمريكي من بوابة فريق إنتر ميامي.

وقال برشلونة في بيانه أنه تلقى قرار البرغوث الأرجنتيني عن طريق وكيل أعماله ووالده، خورخي، بالانتقال للعب في صفوف إنتر ميامي، وكان ذلك في يوم الخامس من يونيو الجاري، رغم إرسال البارسا عرضاً من أجل عودة ميسي من جديد للعب في الكامب نو.

وأفاد بيان برشلونة بأنه كان هناك رغبة من النادي في عودة ميسي من جديد للعب بألوان الفريق، في الوقت الذي كان هناك رغبة من اللاعب في الانتقال لكتيبة تشافي هيرنانديز في الميركاتو الصيفي.

وأوضح البيان أن خوان لابورتا، رئيس البارسا، تفهم قرار ميسي واحترم رغبته في اللعب بالدوري الأمريكي، الذي يعتبر بطولة أقل من حيث المتطلبات والضغوطات، بعدما عاش ليو فترات ضغوط كبيرة في السنوات الماضية.

وتمنى برشلونة في نهاية البيان التوفيق لميسي في محطته الكروية الجديدة، مفيداً بأن لابورتا اتفق مع خورخي على التعاون لتكريم ليو نيابةً عن جمهور البارسا، مفيداً بأن اللاعب سيبقى دوماً ميسي المحبوب من طرف الجميع في النادي.

#برشلونة #ليونيل ميسي

الأكثر قراءة اليوم

قناة إسرائيلية: المرحلة المقبلة ستشهد دورا لمحمد دحلان

رئيس نادي الزمالك يتخذ قرارا مفاجئا بشأن الجندي المصري منفذ عملية الحدود

والد المجندة المقتولة على يد الجندي المصري يهاجم الجيش الإسرائيلي

فيديو: انفجار ضخم قرب مستوطنة "كريات جات"

الاحتلال يعتقل شرطيا فلسطينيا بزعم تخطيطه لاغتيال "دغان"

انخفاض كبير في سعر صرف الدولار

"إسرائيل" تنشر لأول مرة معلومات عن كيفية تحديد الجندي المصري منفذ عملية الحدود

الأخبار الرئيسية

بن غفير : يريدونني صديقًا لياسر عرفات!

2023-06-07_08-08-56_501004

جنس ومخدرات ودماء.. تلفزيون نتنياهو: الجنود قُتِلوا لانشغالهم بالجنس الجماعي وتدخين الحشيش!

image_processing20230608-3929281-75e64p

وزير الخارجية الإسرائيلي عند الحدود مع كوريا الشمالية!

نائب من حزب نتنياهو يدعو لتقسيم المسجد الأقصى

photo_2023-06-07_21-09-11

إصابات خلال اقتحام الاحتلال رام الله لهدم منزل الأسير إسلام فروخ

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية