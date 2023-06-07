بيان رسمي من برشلونة بخصوص ليونيل ميسي

وكالات / سما /

أصدر نادي برشلونة الإسباني بياناً رسمياً بشأن ليونيل ميسي، أسطورة النادي، بعد تصريحاته التي أكد من خلالها على انتقاله للعب في الدوري الأمريكي من بوابة فريق إنتر ميامي.

وقال برشلونة في بيانه أنه تلقى قرار البرغوث الأرجنتيني عن طريق وكيل أعماله ووالده، خورخي، بالانتقال للعب في صفوف إنتر ميامي، وكان ذلك في يوم الخامس من يونيو الجاري، رغم إرسال البارسا عرضاً من أجل عودة ميسي من جديد للعب في الكامب نو.

وأفاد بيان برشلونة بأنه كان هناك رغبة من النادي في عودة ميسي من جديد للعب بألوان الفريق، في الوقت الذي كان هناك رغبة من اللاعب في الانتقال لكتيبة تشافي هيرنانديز في الميركاتو الصيفي.

وأوضح البيان أن خوان لابورتا، رئيس البارسا، تفهم قرار ميسي واحترم رغبته في اللعب بالدوري الأمريكي، الذي يعتبر بطولة أقل من حيث المتطلبات والضغوطات، بعدما عاش ليو فترات ضغوط كبيرة في السنوات الماضية.

وتمنى برشلونة في نهاية البيان التوفيق لميسي في محطته الكروية الجديدة، مفيداً بأن لابورتا اتفق مع خورخي على التعاون لتكريم ليو نيابةً عن جمهور البارسا، مفيداً بأن اللاعب سيبقى دوماً ميسي المحبوب من طرف الجميع في النادي.