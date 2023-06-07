تفاصيل عقد ميسي مع إنتر ميامي والراتب الذي سيتقاضاه

وكالات / سما /

أكمل الأرجنتيني ليونيل ميسي، انتقاله إلى نادي إنتر ميامي الأمريكي، المملوك للأسطورة الإنجليزية ديفيد بيكهام، لينتهي مسلسل عودته إلى برشلونة بالفشل، بعد أن كانت الجماهير تتمنى رؤيته مرة أخرى بقميص النادي.

ميسي خرج اليوم وأعلن انتقاله إلى إنتر ميامي، واعترف أنه كان ينوي العودة لبرشلونة، لكنه فضّل عدم المخاطرة بمستقبله واستقرار عائلته في ظل الصعوبات المالية التي يعاني منها النادي، كما أقر أيضاً أنه رفض عرضاً مغرياً من نادي الهلال السعودي.

ونشرت صحيفة آس الإسبانية تقريراً تستعرض خلاله تفاصيل عقد ميسي مع إنتر ميامي، حيث أوضحت أن النجم الأرجنتيني وقّع على عقد يمتد لثلاثة أعوام، مع إدراج بند يسمح برحيله بشكلٍ حر بعد عامين فقط.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن ليو ميسي سيحصل على راتب سنوي أساسي يبلغ 40 مليون يورو، كما سيأخذ نسبة من شركة أديداس للمبيعات التي سيحققها، ونسبة أخرى من أرباح حقوق البث التلفزيوني.

وأضاف التقرير أن ديفيد بيكهام هو المهندس الحقيقي لهذا العقد الذي أقنع النجم الأرجنتيني، ورغم أنه أقل مما كان سيجنيه في نادي الهلال السعودي، لكنه عرض جيد جداً من الناحية المالية، ويفوق ما كان يجنيه مع باريس سان جيرمان.