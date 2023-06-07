ريال مدريد يصدم الجميع بموقفه الجديد من صفقة هاري كين

وكالات / سما /

اتخذ ريال مدريد موقفاً صادماً للجماهير بانسحابه من صفقة هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير، وذلك بسبب مغالاة النادي الإنجليزي بمطالبه المالية.

وارتبط هاري كين بالانتقال إلى ريال مدريد منذ لحظة رحيل كريم بنزيما المنتقل مؤخراً إلى الاتحاد السعودي، وكانت معظم المصادر الصحفية في إسبانيا متفائلة بإبرام الصفقة، لكن الأمور أخذت مساراً مختلفاً في الساعات الماضية.

وذكرت صحيفة آس الإسبانية أن ريال مدريد جمّد مفاوضاته مع توتنهام بشأن هاري كين، بسبب مطالبة الرئس دانييل لافي بالحصول على 100 مليون جنيه إسترليني للتخلي عن اللاعب، أي ما يعادل 115 مليون يورو.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن إدارة النادي الملكي ترى أن المبلغ المطلوب بالمهاجم الإنجليزي ليس منطقياً، لأنه يبلغ 30 عاماً، وتبقى سنة واحدة على انتهاء عقده، كما أن راتبه سيكون مكلفاً جداً أيضاً، وسيصل إلى 20 مليون يورو سنوياً.

العامل الاقتصادي ليس السبب الوحيد لانسحاب ريال مدريد من الصفقة، بل هناك سبب آخر متعلق بتقدم اللاعب بالسن، وعدم توافقه مع مشروع النادي الجديد الذي يعتمد على انتداب النجوم الشباب.

وأضاف التقرير أن الريال لا يفكّر الآن بالتعاقد مع مهاجم من الطراز الرفيع، والتركيز ينصب فقط على التوقيع مع خوسيلو مهاجم إسبانيول، وسينظر النادي إلى الخيارات الأخرى في وقت لاحق من الميركاتو، لكن موقف الإدارة واضح تماماً، لن يتم التعاقد مع لاعبين بقيمة أعلى من قيمتهم الحقيقة.