بن غفير : يريدونني صديقًا لياسر عرفات!

القدس المحتلة / سما /

نفى مكتب وزير ما يسمى الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الخميس، ما نشر في صحيفة هآرتس العبرية هذا الصباح، عن استعانته بالمتطرف بنتزي غوبشتين، رئيس منظمة "لاهافا" اليمينية المتطرفة، في مهامه الوزارية.

واتهم مكتب بن غفير، صحيفة هآرتس العبرية المعروفة بمواقفها اليسارية، بالعمل على تشويه صورته.

وقال مسؤولون في مكتب بن غفير: "يريدون منه أن يكون صديقًا لياسر عرفات".

وأشار مكتب بن غفير إلى أن هناك علاقة قوية وقديمة وصداقة مهمة بين بن غفير وغوبشتين، لكنه لا يتدخل في مهامه الحكومية.

"القدس