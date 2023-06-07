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"النقل والمواصلات" بغزة تشرع بإنشاء مشروع المدينة المرورية

الخميس 08 يونيو 2023 11:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"النقل والمواصلات" بغزة تشرع بإنشاء مشروع المدينة المرورية



غزة / سما /

شرعت الإدارة العامة للطرق والمشاريع بوزارة النقل والمواصلات، اليوم الخميس، بإنشاء مشروع المدينة المرورية داخل حرم ميناء غزة البحري بتمويل كريم من لجنة متابعة العمل الحكومي.

وقال نائب مدير عام الإدارة محمد سرور في تصريح صحفي، إن المشروع يعتبر أول نموذج تعليمي تطبيقي مروري لأهم قواعد الممارسات اليومية من خلال المحاكاة العملية للتعامل مع الطريق.

وأضاف سرور، أن الهدف من المشروع زيادة الوعي المروري من خلال تدريب وتأهيل الطلاب في رياض الأطفال والمدارس وكذلك الجامعات على استخدام الطريق بشكل القانوني والآمن.

من جانبه، ذكر مدير المشروع مهند الصرفندي، إن المدينة المرورية تقع على مساحة (375) م2 وتتكون من شوارع داخلية تحاكي شوارع المدن موقعا عليها تقاطعات ومجسمات للأبنية وأرصفة مشاة وعلامات الطرق وإشارة ضوئية ولافتات مرورية مختلفة.

يشار إلى أن المشروع يعد هو الأول من نوعه في قطاع غزة، ويعبر على مدى اهتمام وزارة النقل والمواصلات بقضية السلامة المرورية التي تسعى بكافة إمكانياتها في سبيل نشر وتعزيز التوعية المرورية لدى أبناء شعبنا.

 
#المدينة المرورية #وزارة النقل والمواصلات

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