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الأسيران أحمد مسالمة وكايد الفسفوس يواصلان اضرابهما عن الطعام لليوم التاسع

الخميس 08 يونيو 2023 11:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

يواصل الأسيران أحمد مسالمة وكايد الفسفوس اليوم الخميس 8/6/2023 ، إضرابهما المفتوح عن الطعام لليوم التاسع على التوالي .

هيئة شؤون الأسرى والمحررين أكدت في بيان لها أن الأسيرين أحمد السلايمة وكايد الفسفوس يواصلان في إضرابهما المفتوح عن الطعام لليوم التاسع على التوالي حيث شرعا في بدايته منذ تاريخ 31/05/2023.

وقالت الهيئة بأن الأسيرين يواصلان الإضراب عن الطعام ردا على سياسة الاعتقال الإداري الصادرة بحقهما علما بأنهم ما زالت إدارة السجون تحتجزهما في زنازين سجن عوفر .

وبينت الهيئة أن المعتقل الفسفوس (34 عاماً) من محافظة الخليل معتقل في شهر أيار / 2023 جرى تحويله إلى الاعتقال الإداري وصدر بحقه أمر اعتقال إداري لمدة 6 شهور .

يذكر أن المعتقل الفسفوس معتقل سابق أمضى 7 سنوات في سجون الاحتلال وسبق أن خاض إضرابا مفتوحا استمر لمدة "131 يوما " وهو شقيق الأسرى الثلاث حسن الفسفوس ، خالد الفسفوس ، حافظ الفسفوس والذين ما زالوا قابعين في سجون الاحتلال .

يذكر أن المعتقل أحمد إبراهيم مسالمة "25 عاما" من بلدة بيت عوا / محافظة الخليل والمعتقل في شهر / شباط صدر أمر اعتقال إداري مدته 4 شهور علما بأنه أيضا أسير سابق أمضى سنوات داخل الأسر .

وشددت الهيئة على أن المرحلة القادمة مؤشراتها خطيرة، حيث يستعد الأسرى الإداريون خلال أيام قليلة بدء معركة الإضراب المفتوح عن الطعام ردا على سياسة الاعتقال الإداري الجائرة بحقهم والتي نفذت بناءً على توصيات من الحكومة اليمينية المتطرفة .

#هيئة الأسرى

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