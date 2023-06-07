بالفيديو.. حفل زفاف ضخم يغلق شوارع القدس لحفيد مجموعة "بيلزا" الحريدية

القدس المحتلة / سما /

أغلقت شوارع مدينة القدس مساء يوم أمس، احتفالا بزفاف حفيد رئيس مجموعة "بيلزا" الحريدية المتطرفة، والذي أقيم في قاعة مغلقة كبيرة، ونقل إلى الحضور عبر شاشات وضعت في الطرقات.

מיליון חסידי בעלזא בחתונת נכד האדמו"ר, כעת בהארנה. pic.twitter.com/7y4rUti6OB — מנחם קולדצקי (@nbjovsr88) June 6, 2023

وتداول رواد منصة"تويتر" مواقع مصورة من حفل الزفاف الضخم، الذي حضره الآلاف من أبناء الطائفة.

وكان الزفاف لنجل الحاخام، أهارون مردخاي روكيتش، وهو الابن الوحيد، والوريث الحالي لحاخام الطائفة، يسخار دوف روكيتش.