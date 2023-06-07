فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يدعوت أحرونوت، معاريف، هآرتس)، الصادرة اليوم الخميس.
* "يديعوت احرونوت":
- ازمة في الشرطة: نقص بنحو 2000 شرطي
- مسؤولون في الجيش يعارضون نصب الحوجز في شمال الضفة
- وزير الامن يرد على استواجب: الجيش مشغول باخلاء المستوطنين ولم تبق قوة لعمليات أخرى
- اريئله رينجل هوفمن تكتب: للقضاء على الجريمة في المجتمع العربي يجب اتخاذ قرار بتغيير بن غبير
* "معاريف":
- وزير القضاء يهاجم المستشارة القانونية للحكومة
- تظاهرة في باريس ضد وزير المالية الاسرائيلي: ارحل من هنا
- ليبرمان بعد رد اقتراح قانون الزواج المدني: الائتلاف الظلامي
- اعتقال شابين من بدو النقب قاما باقتحام معسكر للجيش
* "هآرتس":
- بنسي جوبشتين ..حوكم بتهمة التحريض على الارهاب وادين سابقا بقضايا جنائية يقدم نصائح امنية لبن غفير!
- تخوف اسرائيلي: ليس لدينا القدرة للتأثير على الولايات المتحدة بالملف الايراني
- ايتي روم يكتب: المشكلة بن غفير وليس العرب
- جدعون ليفي يكتب: جندي اسرائيلي قتل طفلا عمره عامين ونصف لكن مشاهدي القناة 12 لن يسمعوا بالخبر والسبب أنه حذف بالتحرير