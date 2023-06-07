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أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الخميس 08 يونيو 2023 09:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية



رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يدعوت أحرونوت، معاريف، هآرتس)، الصادرة اليوم الخميس.

* "يديعوت احرونوت":

- ازمة في الشرطة: نقص بنحو 2000 شرطي

- مسؤولون في الجيش يعارضون نصب الحوجز في شمال الضفة

- وزير الامن يرد على استواجب: الجيش مشغول باخلاء المستوطنين ولم تبق قوة لعمليات أخرى

- اريئله رينجل هوفمن تكتب: للقضاء على الجريمة في المجتمع العربي يجب اتخاذ قرار بتغيير بن غبير

* "معاريف":

- وزير القضاء يهاجم المستشارة القانونية للحكومة

- تظاهرة في باريس ضد وزير المالية الاسرائيلي: ارحل من هنا

- ليبرمان بعد رد اقتراح قانون الزواج المدني: الائتلاف الظلامي

- اعتقال شابين من بدو النقب قاما باقتحام معسكر للجيش

* "هآرتس":

- بنسي جوبشتين ..حوكم بتهمة التحريض على الارهاب وادين سابقا بقضايا جنائية يقدم نصائح امنية لبن غفير!

- تخوف اسرائيلي: ليس لدينا القدرة للتأثير على الولايات المتحدة بالملف الايراني

- ايتي روم يكتب: المشكلة بن غفير وليس العرب

- جدعون ليفي يكتب: جندي اسرائيلي قتل طفلا عمره عامين ونصف لكن مشاهدي القناة 12 لن يسمعوا بالخبر والسبب أنه حذف بالتحرير

#الصحف الإسرائيلية

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