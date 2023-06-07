رام الله / سما /

تصدر إصابة عدد من المواطنين خلال اقتحام جيش الاحتلال مدينة رام الله لهدم منزل عائلة الأسير اسلام فروخ، وهجوم عشرات المستوطنين على منازل المواطنين في المزرعة الغربية، عناوين الصحف الفلسطينية الثلاث، (الحياة الجديدة، الأيام، القدس) الصادرة اليوم الخميس.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- الرئيس يهاتف والد الطفل محمد التميمي معزيا باستشهاده ويستقبل رئيس اتحاد إذاعات وتلفزيونات "التعاون الإسلامي"

- إصابات واعتقالات واخطارات واقتحام رام الله ومستوطنون يهاجمون المزرعة الغربية

- وزارة القدس: مخطط الاحتلال بتقسيم الأقصى خطير ويهدد بحرب دينية

- اشتية: الاحتلال يحرم شعبنا من أبسط حقوقه الأساسية

- عساف والليثي يفتتحان مكتباً لاتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي في فلسطين

- الاحتفال برفع العلم الفلسطيني على مبنى بلدية باتسرون بالولايات المتحدة للمرة الـ12 على التوالي

- أعضاء جدد في مجلس إدارة سلطة النقد يؤدون اليمين القانونية أمام الرئيس

- أجهزة الاحتلال تهدد أسرى إداريين على خلفية قرار الإضراب عن الطعام

- 100 منظمة أميركية تطلق حملة لإنهاء دعم الولايات المتحدة لدولة الفصل العنصري الإسرائيلي

* "الأيام":

- نائب من حزب نتنياهو يدعو لتقسيم المسجد الأقصى

- وزارة شؤون القدس: لعب بالنار ووصفة لحرب دينية

- إصابات خلال اقتحام عقبة جبر وكفر دان وإخطارات بالهدم في مسافر يطا والأغوار

- 17 منظمة حقوقية إسرائيلية: المسار الحالي لإسرائيل هو تقدم للضم الكامل

- الاحتلال يقتحم "رام الله التحتا": ويهدم منزل أسير ووقوع مواجهات وإصابات

- الرئيس يستقبل رئيس اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي

- 88 ألف طالبة وطالبة يتقدمون لـ"التوجيهي"

- "الكنيست" يقر بالقراءة التمهيدية "قانون ترسيخ مبدأ الفوقية اليهودية"

- 100 منظمة أميركية تطلق حملة لإنهاء الدعم لإسرائيل

* "القدس":

- مصادقة تمهيدية على قانون "ترسيخ مبدأ الفوقية اليهودية" لضم المستوطنات وتهويد الجليل

- مستوطنون يهاجمون منازل بالمزرعة الغربية

- إصابات ومواجهات وإخطارات بهدم بيوت

- هادي عمرو يقدم واجب العزاء بالشهيد الطفل التميمي

- 887 ألف طالب وطالبة يتوجهون لامتحانات التوجيهي

- الرئيس يعزي باستشهاد الطفل التميمي

- الشيخ يطالب بوقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية

- خطة إسرائيلية لتقسيم المسجد الأقصى

- استدعاء مجموعة من الأسرى الإداريين وتهديدهم