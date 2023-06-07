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الاحتلال يعتقل 16 مواطنا من بلدة بيتا جنوب نابلس

الخميس 08 يونيو 2023 09:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT



نابلس / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، 16 مواطنا من بلدة بيتا، جنوب نابلس.

وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوات الاحتلال داهمت ثمانية منازل ومغسلة ومشغل ألمنيوم، واعتقلت 16 مواطنا من البلدة، كما احتجزت المواطن عبد إبراهيم الجاغوب (38 عاما) لعدة ساعات.

والمعتقلون، هم: وليد عبدالله عديلي (28 عاما)، ومحمد خيري أبو زيتون (20 عاما)، وفايز عزت حمايل (52 عاما)، ونجله جهاد (28 عاما)، ومراد نايف حمايل (28 عاما)، وعودة صبيح حمايل (29 عاما)، ومنصور أحمد حمايل (31 عاما)، وأحمد عوض حمايل (65 عاما)، وعماد أحمد إدريس (29 عاما)، ورائد حسن قواريق (23 عاما)، وحاتم إسماعيل حمايل (21 عاما)، وسالم حمدان حمايل (24 عاما)، وبراء جميل حمايل (25 عاما) وشقيقه ضياء (27 عاما)، وراجح صالح خضر (21 عاما)، وعبادة عبد المنعم دويكات (32 عاما).

#نابلس #الاحتلال #بلدة بيتا

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