  1. الرئيسية
  2. مقالات

الشهيد محمد صلاح ليس ذئبا ولا منفردا.. وهذا دليلنا..

الخميس 08 يونيو 2023 08:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الشهيد محمد صلاح ليس ذئبا ولا منفردا.. وهذا دليلنا..



كتب علي الزعتري:

احتفلت الصهيونية قبل أيام باكتشافها تلك التغييرات الإيجابية كما وصفتها بمناهج التعليم المصرية. قالت أن المناهج تتكلم عن السلام و اليهودي و العلاقات بشكلٍ يعكس تغييراً جذرياً و مقبولاً. هذا عنى لهم أن إدارة عواطف المصريين عبر التعليم لقبول الصهيونية بات أمراً مُثبتاً. و بعد هذا الاحتفاءِ بساعات أتى التطبيق العملي المصري.
“الذئب المنفرد” هو اللقب الأخير الذي أطلقه الصهيوني على الجندي المصري. الصهيوني قال أنه خطط للعملية و الجيش المصري قال أنه كان يتابع عملية تهريب مخدرات أدَّت للاشتباك الذي استشهدَ فيه بعدما أردى ثلاثة أنفار من كتيبة الفهود الصهيونية.  هو ليس “ذئباً” و لا “منفردا” بنظرنا بل هو مِصْرِيٌّ عزيزَ نفسٍ قوياً في الحق غالباً لدنيا من يرون تغيير منهج تغييرَ أنفس. مخطئون.

الحديث المأثور أن الله يبعث للأمة كل زمنٍ من يعيدها لجادة الصواب و يُنهضها من عثراتها. هذا في بابِ الإجتهاد. و في بابِ الجهاد لا يبدو الأمر مختلفاً فالله يرسلُ من يعيدَ تصويبَ السهم للعدو ولو انتكست الأسهم.
لن نُسهِبَ في مناقب الجندي فنحن لا نعرفه و لكن يعنينا أنهُ “تَصَرَّفَ” بما أملتهُ عليهِ حَمِيَّتُهُ أو واجبهُ و أنهُ اشتبكَ مع من نعتبرهم محتلين. تماماً مثلما يفعل المجاهد الفلسطيني.  و نفهمُ أن نظرتنا هذه تحتضنها العاطفة و أنه وحيداً و ليس جيشاً و أن السياسة ستقلب الحكاية و نفهم أن الكثير سيقولون أنه “ماتَ” و لم يفعل غير الفعل اليائس. و لن نقبلَ إلاّٰ أنهُ انتصرَ ولو بِحُكمِ العددية فهو وحيداً أردى ثلاثة و أنهُ استشهدَ، فمن مثلهُ إلا الأبطال؟
سلامٌ لروحك أيها الجندي المصري البطل و عسى الله أن يجعلَ منك لمن بعدك قدوةً.
دبلوماسي أُممي سابق

الأكثر قراءة اليوم

توابع عملية الشهيد محمد صلاح: عدم إقامة عزاء.. أخوه ينعاه بكلمات مؤثرة و علاء مبارك يحاجج كوهين

قناة إسرائيلية: المرحلة المقبلة ستشهد دورا لمحمد دحلان

رئيس نادي الزمالك يتخذ قرارا مفاجئا بشأن الجندي المصري منفذ عملية الحدود

والد المجندة المقتولة على يد الجندي المصري يهاجم الجيش الإسرائيلي

فيديو: انفجار ضخم قرب مستوطنة "كريات جات"

الاحتلال يعتقل شرطيا فلسطينيا بزعم تخطيطه لاغتيال "دغان"

"إسرائيل" تنشر لأول مرة معلومات عن كيفية تحديد الجندي المصري منفذ عملية الحدود

الأخبار الرئيسية

نائب من حزب نتنياهو يدعو لتقسيم المسجد الأقصى

image_processing20230608-3929281-75e64p

وزير الخارجية الإسرائيلي عند الحدود مع كوريا الشمالية!

photo_2023-06-07_21-09-11

إصابات خلال اقتحام الاحتلال رام الله لهدم منزل الأسير إسلام فروخ

بالقراءة التمهيدية.. الكنيست يصادق على قانون يدعم تهويد الجليل والاستيطان في الضفة

photo_2023-06-07_20-08-16

إجراءت إسرائيلية للتعامل مع المقاومة وكمائنها بالضفة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية