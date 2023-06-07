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الطقس: أجواء حارة وجافة الخميس والجمعة

الخميس 08 يونيو 2023 08:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: أجواء حارة وجافة الخميس والجمعة



رام الله / سما /

 تتأثر البلاد بكتلة هوائية حارة وجافة، اليوم الخميس، ويكون الجو غائما جزئيا إلى غائم حارا وجافا ومغبرا أحيانا.

ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية، ويحتمل سقوط أمطار محلية خفيفة على بعض المناطق. والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
في يوم الجمعة، يستمر تأثير الكتلة الهوائية الحارة، لذا يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم حارا وجافا ومغبرا أحيانا.

ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، التي تصبح أعلى من المعدل السنوي العام بنحو 10 درجات مئوية.

وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة على بعض المناطق.

وتسود خلال النهار أجواء حارة إلى شديدة الحرارة خاصة في المناطق السهلية والساحلية، وأجواء حارة جدا في المناطق الغورية.

والجو الأكثر حرا سيسود في المناطق الغويرة والبحر الميت مع حرارة ستفوق 47 مئوية.

الرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين يومي الخميس والجمعة من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره والرابعة عصرا، وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

أما في يوم السبت، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ومعتدلا في معظم المناطق نهارا باردا نسبيا في ساعات الليل فوق المناطق الجبلية.

ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها العام.

الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وفي يوم الأحد، يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة. وتتبقى الحرارة حول المعدل السنوي العام.

وتسود خلال ساعات النهار أجواء صيفية لطيفة ومعتدلة نسبيا، بينما تعود الحرارة إلى الانخفاض أكثر فأكثر في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر.

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