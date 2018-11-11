إصابتان برصاص الاحتلال خلال اقتحامه رام الله لهدم منزل الأسير إسلام فروخ

رام الله/سما/

أصيب شاب بالرصاص الحي وآخر بالرصاص المعدني، الليلة، خلال مواجهات اندلعت إثر اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة أحياء في مدينة رام الله.

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، البلدة القديمة من مدينة رام الله، تمهيدا لهدم منزل الأسير إسلام فروخ.

وأفادت وزارة الصحة بأن إصابة متوسطة برصاص الاحتلال الحي في الخاصرة، وأخرى طفيفة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وصلتا إلى مجمع فلسطين الطبي.

وا قتحمت العشرات من آليات الاحتلال العسكرية عدة أحياء في مدينة رام الله، وتمركزت في منطقة "رام الله التحتا"، حيث اندلعت مواجهات مع الشبان العزّل الذين خرجوا للتصدي للاقتحام، فيما أغلقت قوات الاحتلال مداخل البلدة القديمة بالكامل.