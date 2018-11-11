إجراءت إسرائيلية للتعامل مع المقاومة وكمائنها بالضفة

القدس المحتلة/سما/

قرر جيش الاحتلال مساء اليوم الأربعاء، فرقة تدخل سريع خاصة لمكافحة العمليات المتتالية في الضفة الغربية، خاصة بعد سلسلة العمليات في بلدة حوارة جنوبي مدينة نابلس.

ووفق القناة 14 العبرية فإن قائد القيادة المركزية يهودا فوكس، أعلن أنه سيتم إنشاء فريق مشترك من "ماجلان" و"الشاباك" ووحدة خاصة أخرى، وسيعمل تحت قيادة العقيد شيمون سيسو، لإحباط عمليات المقاومة بسرعة في الضفة.

وفي سياق متصل، ذكرت قناة كان العبرية أن جيش الاحتلال قرر تحصين المنطقة السفلية من آلياته العسكرية التي تنفذ مهامها في مناطق شمال الضفة الغربية وخاصة نابلس وجنين.

وبحسب القناة، فإن هذا يأتي بعد أن تسببت العبوات الناسفة التي تستخدم من قبل المقاومة بحدوث أضرار في الآليات المشاركة في العمليات.

وأشارت القناة إلى زيادة استخدام العبوات الناسفة مؤخرًا وتطويرها من قبل المقاومة في الضفة.