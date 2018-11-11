إصابات خلال هجوم للمستوطنين على منازل المواطنين في المزرعة الغربية

رام الله/سما/

أصيب عدد من المواطنين بالاختناق بالغاز السام، مساء اليوم الأربعاء، خلال هجوم للمستوطنين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، على منازل المواطنين في قرية المزرعة الغربية شمال غرب مدينة رام الله.

وأفادت مصادر محلية بأن عشرات المستوطنين هاجموا منزل المواطنين في منطقة حراشه بالقرية، واعتدوا على الأهالي الذين تجمعوا للتصدي لهم.

وأضافت أن المستوطنين أغلقوا الشارع المؤدي للمنطقة، بحماية قوات الاحتلال التي أطلقت قنابل الغاز السام تجاه الأهالي، ما أدى لإصابة العشرات بالاختناق.

يشار إلى أن هذه الاعتداءت ليست بالجديدة، حيث يقوم المستوطنون بمهاجمة منازل المواطنين منذ أشهر ويعتدون على ممتلكاتهم، وبالأـمس تم هدم منزل لمواطن من القرية.