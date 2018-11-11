وقفة دعم وإسناد للأسرى المرضى في سجون الاحتلال

بيت لحم/سما/

شارك العشرات من المواطنين، وأهالي الأسرى، مساء اليوم الأربعاء، في وقفة دعم وإسناد مع الأسيرين المريضين وليد دقه وعاصف الرفاعي، وأسرانا المرضى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

واحتشد المشاركون في منطقة باب الرقاق تلبيه لدعوة من القوى والفعاليات الوطنية، وهيئة شؤون الأسرى المحررين، ونادي الأسير، والاتحاد العام للمرأة فرع بيت لحم، حيث رفعوا صور الأسرى ويافطات كتب عليها عبارات منددة بسياسة الاحتلال بحقهم.

وقال رئيس المكتبة الوطنية عيسى قراقع، إن إقامة هذه الفعالية تأكيد على الوفاء لقضية أسرانا، مطالبا المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية الإنسانية، بأخذ دورها الفعال في وقف انتهاكات السجان بحقهم.

وأكد مدير عام نادي الأسير عبد الله الزغاري، ضرورة توسيع الفعاليات المساندة للأسرى، لتشمل كافة المواقع لإرسال رساله للعالم أن أسرانا ليسوا لوحدهم.