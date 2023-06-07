مصرع مواطنة بحادث دعس في بيت لحم

بيت لحم/سما/

لقيت مواطنة (33 عاما)، مساء اليوم الأربعاء، مصرعها جراء حادث دعس قرب مخيم الدهيشة في مدينة بيت لحم .

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، إن المواطنة تعرضت لحادث دعس من قبل مركبة شحن على شارع القدس – الخليل، قرب مخيم الدهشة، الأمر الذي أدى لإصابتها بجروح خطيرة نقلت على إثرها إلى مستشفى اليمامة ببلدة الخضر غرب بيت لحم، وأعلن الأطباء عن وفاتها لاحقا متأثرة بإصابتها.

وأضاف العقيد ارزيقات أنه تم التحفظ على السائق وإبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادث من قبل شرطة المرور للوقوف على ملابساته.

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