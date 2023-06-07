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المالكي يلتقي ممثل اليابان لدى فلسطين ويطلعه على انتهاكات الاحتلال بحق شعبنا

الأربعاء 07 يونيو 2023 07:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
المالكي يلتقي ممثل اليابان لدى فلسطين ويطلعه على انتهاكات الاحتلال بحق شعبنا



رام الله/سما/

 أكد وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، أن الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها دولة فلسطين صعبة، نتيجة الانتهاكات الإسرائيلية بما يشمل الاقتطاع من أموال المقاصة.

وأطلع المالكي خلال استقباله سفير الشؤون الفلسطينية وممثل اليابان المعتمد لدى دولة فلسطين يوئيتشي ناكاشيما والوفد المرافق له، بمقر الوزارة في مدينة رام الله، اليوم الأربعاء، على انتهاكات الاحتلال بحق شعبنا، منتقدا ازدواجية المعايير في المجتمع الدولي في تعامله مع معاناة شعبنا جراء الاعتداءات الإسرائيلية، وما زال يدفع ثمنا باهظا نتيجة ذلك.

وأشاد المالكي بالعلاقات الثنائية التي تربط بين فلسطين واليابان، مثمنا المساعدات الرسمية اليابانية المقدمة إلى دولة فلسطين منذ عام 1993.

وأعرب عن تقديره للدعم الياباني للمشاريع المختلفة والمشتركة بين البلدين، كممر السلام والازدهار والمنطقة الصناعية الزراعية في أريحا، وجهود اليابان في بناء القدرات الفلسطينية البشرية والمؤسساتية عبر "السيباد" وغيره من المنابر، إلى جانب الدعم الموجه إلى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

وشدد على تطلعنا إلى اعتراف اليابان بدولة فلسطين، تماشياً مع حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة.

بدوره، أكد السفير ناكاشيما موقف بلاده الداعم لعملية السلام وفق مبدأ حل الدولتين، كما تطرق الطرفان إلى أهمية مواصلة تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيزها في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك.

#رياض المالكي

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