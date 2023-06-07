الاحتلال يعتقل شرطي فلسطيني بزعم تخطيطه لاغتيال "دغان"

القدس المحتلة/سما/

أفادت وسائل إعلام عبرية مساء اليوم، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل شرطي فلسطيني في مخيم طولكرم للاجئين بالضفة الغربية المحتلة.

وذكرت القناة الـ12 العبرية تحت بند سمح بالنشر:" بعد ملاحقة استمرت 4 أشهر، الجيش الإسرائيلي اعتقل "علاء خالد قطو" من مخيم طولكرم، وهو أحد عناصر الأجهزة الأمنية الفلسطينية؛ بزعم التخطيط لاغتيال رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة يوسي دغان.

فيما ذكر موقع القناة الـ7 العبرية : "قبل بضعة أشهر ، داهمت قوات الاحتلال منزل عائلة قطو ، لكن لم يتم القبض عليه. ومنذ ذلك الحين اختبأ المطلوب في أريحاعلى ما يبدو في مركز للشرطة تابع للسلطة الفلسطينية، وعندما تم التضييق عليه، فضل العودة إلى مخيم طولكرم.

وخلال عملية اعتقاله، حدث تبادل لإطلاق النار بين جنود الاحتلال ومسلحين ألقوا عبوات ناسفة على القوات.

ووفقًا للقناة العبرية، فإن قطو اعترف خلال التحقيق بالتخطيط لاغتيال دغان، وتنفيذ عمليات إطلاق نار.

من جانبها، أفادت مصادر محلية أن المعتقل علاء قطو أحد عناصر جهاز الأمن الوطني الفلسطيني. منوهة إلى أنه اعتقل قبل قرابة الأسبوع خلال اقتحام الاحتلال لمخيم نور شمس للاجئين شرقي مدينة طولكرم.