  1. الرئيسية
  2. الرياضة

دورتموند يعلن بيلينجهام ملكيًا

الأربعاء 07 يونيو 2023 05:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
دورتموند يعلن بيلينجهام ملكيًا



وكالات

أصدر نادي بوروسيا دورتموند الألماني بيانًا رسميًا أكد خلاله أن لاعبه الإنجليزي جود بيلينجهام على وشك الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني، بعد توصل الطرفين إلى اتفاق بشأن الصفقة يوم الأربعاء.


بوروسيا دورتموند، وفي البيان الذي نشره فقط عبر موقعه الرسمي، أكد أنه يجب تنسيق التفاصيل التعاقدية وتوثيقها، وأن الصفقة تخضع للمعالجة المناسبة وفقًا لأحكام نظام الانتقالات الخاص بالاتحاد الدولي لكرة القدم.


وكشف بوروسيا دورتموند أن ريال مدريد سيدفع 103 ملايين يورو كقيمة ثابتة للصفقة، بالإضافة إلى ذلك، تم الاتفاق على دفع متغيرات بحد أقصى يبلغ 30% من المبلغ الثابت للصفقة.

وتعتمد المتغيرات على تحقيق إنجازات رياضية معينة من قبل ريال مدريد، و/أو الإنجازات الرياضية من قبل بيلينجهام أثناء فترة تواجده مع النادي الملكي خلال مدة عقده، التي تمتد لستة مواسم.

وحسب البيان، فإن إدارة بوروسيا دورتموند تتوقع تأثيرًا إيجابيًا ضئيلًا على أرقام الأرباح الرئيسية للسنة المالية 2023-2024، في حدود 77 مليون يورو، وقد يزيد هذا المبلغ وفقًا لحدوث شروط متفق عليها في المتغيرات.

#ريال مدريد #جود بيلينجهام

الأكثر قراءة اليوم

توابع عملية الشهيد محمد صلاح: عدم إقامة عزاء.. أخوه ينعاه بكلمات مؤثرة و علاء مبارك يحاجج كوهين

في رسالة لحزب الله.. غالانت: "سنعيد لبنان إلى العصر الحجري"

قناة إسرائيلية: المرحلة المقبلة ستشهد دورا لمحمد دحلان

جاسوس أمريكي : البنتاغون حصل على مركبات فضائية أصلها من خارج الأرض

انخفاض في سعر صرف الدولار

رسمياً.. الاتحاد السعودي يتعاقد مع كريم بنزيما (فيديو)

فيديو: انفجار ضخم قرب مستوطنة "كريات جات"

الأخبار الرئيسية

photo_2023-06-07_15-06-08

ما دوافع "إسرائيل" من تعميق العلاقة العسكرية مع الفلبين؟

عضو "كنيست" يقدم خطة لتقسيم المسجد الأقصى

photo_2023-06-07_13-52-05

فيديو: انفجار ضخم قرب مستوطنة "كريات جات"

كامالا هاريس تشعل مشادة أمريكية إسرائيلية..

قناة إسرائيلية: المرحلة المقبلة ستشهد دورا لمحمد دحلان

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية