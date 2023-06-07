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ميسي يحسم وجهته المقبلة بشكل نهائي

الأربعاء 07 يونيو 2023 05:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
ميسي يحسم وجهته المقبلة بشكل نهائي



وكالات/سما/

أكدت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي اختار وجهته المقبلة الموسم المقبل، والتي ستكون نادي إنتر ميامي الأميركي.

وقالت بي بي سي، عبر الصحفي المقرب من ميسي، غيليم بالاغ، إن ليونيل ميسي اختار الانتقال إلى إنتر ميامي في صفقة انتقال مجاني، بعد انتهاء عقده مع باريس سان جرمان الفرنسي.

ولم يكشف حتى الآن عن المبلغ الذي سيتقاضاه ميسي من أجل الانتقال.

وأثار القرار استغراب المتابعين، بسبب العرض "الضخم" المقدم من الهلال السعودي، والذي قارب 400 مليون يورو سنويا، وفقا لمصادر عديدة.

#ليونيل ميسي

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