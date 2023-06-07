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جلسة مشاورات سياسية بين فلسطين وبولندا

الأربعاء 07 يونيو 2023 04:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
جلسة مشاورات سياسية بين فلسطين وبولندا



رام الله/سما/

 عقدت وكيل وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أمل جادو، اليوم الأربعاء، مع نظيرها البولندي باول جبلونسكي جلسة مشاورات سياسية، في مقر الوزارة بمدينة رام الله.

وقالت جادو: إن الجلسة ناقشت مجمل العلاقات الثنائية وسبل تطويرها، إلى جانب اللقاء بعدد من الدبلوماسيين الذين سيتم تدريبهم في الخارجية البولندية في وارسو.

وأشارت إلى أن بولندا دولة صديقة، وفلسطين تتمتع بعلاقات مميزة معها، وتتطلع إلى العمل معها في إطار الاتحاد الأوروبي، كونها دولة فاعلة فيه، وذلك من أجل لجم السياسات الإسرائيلية.

وأردفت أنه تم إطلاع الوفد البولندي على الوضع السياسي وطبيعة الانتهاكات التي تقوم بها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، والتي كان آخرها قتل الطفل محمد التميمي، وكل الأعمال الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية، إلى جانب العدوان الأخير على غزة.

بدوره، قال وكيل وزارة الخارجية البولندي: إن الجانبين بحثا تعزيز علاقات التعاون والصداقة بين البلدين والشعبين الصديقين، مؤكدا التزام دولته بدعم قرارات الأمم المتحدة وتأييد حقوق الشعب الفلسطيني.

وحث جميع الأطراف على عدم اتخاذ أي مواقف أحادية، مؤكدا أن السبيل الوحيد لحل النزاعات هو الحوار.

#فلسطين #بولندا

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