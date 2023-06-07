  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

فيديو: انفجار ضخم قرب مستوطنة "كريات جات"

الأربعاء 07 يونيو 2023 03:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو: انفجار ضخم قرب مستوطنة "كريات جات"



القدس المحتلة/سما/

سمع دوي انفجار ضخم، اليوم الأربعاء، قرب مستوطنة "كريات جات" جنوب فلسطين المحتلة.

ووفق قناة كان العبرية، أفاد سكان منطقة كريات غات في الدقائق القليلة الماضية عن انفجار ضخم تبعه دخان كبير.

ورجحت أن يكون الانفجار من قاعدة تدريب لقوات جيش الاحتلال.

وأشارت إلى أن التفاصيل قيد التحقيق.

وذكر موقع حدشوت حموت العبري أن الانفجار الضخم الذي سمع في كريات جات في إطار المناورة العسكرية "اللكمة القاضية".

ولاحقا ذكر جيش الاحتلال أن الانفجار الذي سمع في كريات جات إلى الجنوب من تل أبيب ناجم عن تدريبات له.

الأكثر قراءة اليوم

توابع عملية الشهيد محمد صلاح: عدم إقامة عزاء.. أخوه ينعاه بكلمات مؤثرة و علاء مبارك يحاجج كوهين

في رسالة لحزب الله.. غالانت: "سنعيد لبنان إلى العصر الحجري"

جاسوس أمريكي : البنتاغون حصل على مركبات فضائية أصلها من خارج الأرض

انخفاض في سعر صرف الدولار

رسمياً.. الاتحاد السعودي يتعاقد مع كريم بنزيما (فيديو)

أردان ينتقد واشنطن بسبب نتنياهو ويهدد بقطع العلاقات مع "أوتشا"

قناة إسرائيلية: المرحلة المقبلة ستشهد دورا لمحمد دحلان

الأخبار الرئيسية

كامالا هاريس تشعل مشادة أمريكية إسرائيلية..

قناة إسرائيلية: المرحلة المقبلة ستشهد دورا لمحمد دحلان

image_processing20230607-2140013-b0n97y

تقرير إسرائيلي يكشف عن أهداف التوغلات المستمرة على حدود قطاع غزة

هارتس : نتنياهو يعتزم دفن خطة إضعاف جهاز القضاء

image_processing20230607-3186542-smam16

ارتياح في أوساط طلبة "التوجيهي" بعد الامتحان الأول

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية