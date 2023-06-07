فيديو: انفجار ضخم قرب مستوطنة "كريات جات"

القدس المحتلة/سما/

سمع دوي انفجار ضخم، اليوم الأربعاء، قرب مستوطنة "كريات جات" جنوب فلسطين المحتلة.

ووفق قناة كان العبرية، أفاد سكان منطقة كريات غات في الدقائق القليلة الماضية عن انفجار ضخم تبعه دخان كبير.

ورجحت أن يكون الانفجار من قاعدة تدريب لقوات جيش الاحتلال.

وأشارت إلى أن التفاصيل قيد التحقيق.

وذكر موقع حدشوت حموت العبري أن الانفجار الضخم الذي سمع في كريات جات في إطار المناورة العسكرية "اللكمة القاضية".

ولاحقا ذكر جيش الاحتلال أن الانفجار الذي سمع في كريات جات إلى الجنوب من تل أبيب ناجم عن تدريبات له.