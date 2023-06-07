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الاحتلال يهدد أسرى إداريين على خلفية قرار الإضراب عن الطعام

الأربعاء 07 يونيو 2023 03:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يهدد أسرى إداريين على خلفية قرار الإضراب عن الطعام



رام الله/سما/

أكّد نادي الأسير الفلسطينيّ أنّ أجهزة الاحتلال، بدأت باستدعاء مجموعة من المعتقلين الإداريين وتهديد عدد منهم، على خلفية إعلان لجنة المعتقلين الإداريين قرار الإضراب عن الطعام في 18 حزيران الجاري.

وبيّن نادي الأسير، في بيان له، اليوم الأربعاء، أن الاحتلال يهدف إلى الضغط على المعتقلين لثنيهم عن الانخراط في الإضراب عن الطعام، كما تعمدت بث "وعود" لمجموعة منهم، في حال تراجعوا عن خطوة الإضراب، فلن يكون هناك أوامر جديدة بحقّهم.

ولفت نادي الأسير، إلى أن مخابرات الاحتلال وإلى جانب هذه الإجراءات، تواصل إصدار أوامر اعتقال إداريّ بذريعة وجود (ملف سرّي).

وذكّر أن عدد أوامر الاعتقال الإداري بلغ أكثر من 1300 منذ مطلع العام الجاري.

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#نادي الاسير الفلسطيني

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