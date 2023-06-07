غنيم: 750 مليون دولار حجم الاستثمار في برامج ومشاريع المياه والصرف الصحي بغزة

غزة/سما/

افتتح رئيس سلطة المياه مازن غنيم، اليوم الأربعاء، مشاريع مائية في قطاع غزة.

وأطلق غنيم مرحلة هامة من برنامج الأعمال المصاحبة لمحطة التحلية المركزية، بما يشمل إنشاء الخط الناقل الجنوبي، ومشروع إنشاء محطة الضخ المركزية والخزانات، بقيمة مالية بلغت 117 مليون دولار، بدعم من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والصندوق الائتماني متعدد المانحين، لتطوير البنية التحتية.

وأشار إلى أن هذا المشروع سيخدم مئات الآلاف من المواطنين في رفح وخان يونس، وذلك بعد الجهود الكبيرة التي بُذلت على مدار سنوات لتذليل العقبات أمام تنفيذه.

وأوضح غنيم أن حجم البرامج والمشاريع المنفذة في قطاع المياه والصرف الصحي في قطاع غزة وصل إلى ما يزيد على 750 مليون دولار، ساهمت في تطوير شبكات إمداد المياه، لاستيعاب كمية المياه الإضافية المشتراة لتصل إلى 18.3 مليون متر مكعب سنويا، ورفع القدرة الإنتاجية المتوفرة لتحلية مياه البحر إلى 8 ملايين متر مكعب سنويا، من خلال إنشاء ثلاث محطات تحلية في مدينة غزة ووسط القطاع وجنوبه.

وتابع: كذلك زيادة قدرة المعالجة لمياه الصرف الصحي ورفعها إلى 44.6 مليون متر مكعب سنويا، من خلال إنشاء ثلاث محطات معالجة إقليمية في كل من شمال غزة والوسطى وخان يونس.

وأوضح أنه ضمن الخطط المعدة، فسيتم استكمال زيادة قدرتها الاستيعابية لتصل إلى 108 ملايين متر مكعب، للحفاظ على استدامة نظام معالجة مياه الصرف الصحي في قطاع غزة وكفاءتها، لتوفير مصدر مياه إضافي لري الأراضي الزراعية.

ونوه إلى أن العمل جارٍ لتنفيذ نظام استرجاع وإعادة الاستخدام في شمال غزة لري 15 ألف دونم من الأراضي الزراعية، حيث تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى منتصف كانون الثاني من العام الجاري.

وأردف أن هذه المشاريع ساهمت بشكل فعلي في زيادة نسبة المياه الصالحة للشرب من 18% عام 2012 إلى حوالي 38% عام 2022، وكذلك إيقاف ضخ المياه العادمة إلى البحر "المتنفس الوحيد لسكان القطاع"، ومساهمة ذلك في إعادته إلى وضعه الطبيعي.

من جانبه، أكد محافظ خان يونس أحمد الشيبي أهمية تطوير مرافق البنية التحتية للمياه والصرف الصحي، وتوفير الخدمات الملائمة للمواطنين بما يلزم، لجعل حياة المواطن أفضل.

من جانبه، أشار مدير عام مصلحة مياه بلديات الساحل منذر شبلاق إلى أن مشروع الخط الناقل واحد من المشاريع الرائدة والنوعية التي تنفذها سلطة المياه، بالتعاون مع مصلحة مياه بلديات الساحل، والجهات المعنية، في سبيل الوصول إلى تقديم خدمات نوعية للمواطنين في مجال تزويد المياه، ورفع قدرة الشبكات والوصول إلى مختلف أنحاء محافظتي رفح وخان يونس.

وأوضح أن ربط الشبكات والخطوط القادمة لنقل وتوزيع المياه من مختلف المصادر، مثل: المياه الجوفية، والتحلية، والمياه المشتراة، وزيادة حصة المواطن، حسب المعايير العالمية والفلسطينية، كما ونوعا، من شأنه أن يسهم في تقدمنا نحو تحقيق متطلبات الأمن المائي، وفتح المجال أمام تطوير القطاعات المختلفة.

هذا وسيتم من خلال هذا المشروع ضخ المياه المحلاة من محطة التحلية الجنوبية محدودة الإنتاجية، وتوزيعها إلى خزانات الخلط، لتزويد المواطن بالمياه المخلوطة، كما أن استكمال المشروع والأعمال المصاحبة له سيعمل على تحسين مستوى خدمة تزويد المياه لجميع المواطنين القاطنين جنوب قطاع غزة.