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تقرير إسرائيلي يكشف عن أهداف التوغلات المستمرة على حدود قطاع غزة

الأربعاء 07 يونيو 2023 02:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
تقرير إسرائيلي يكشف عن أهداف التوغلات المستمرة على حدود قطاع غزة



القدس المحتلة / سما /

نشرت قناة 12 العبرية، الليلة الماضية، تقريرًا مصورًا من حدود قطاع غزة، لعمليات التوغل التي تقوم بها آليات هندسية وعسكرية عند الشريط الحدودي داخل القطاع.

واصطحبت قوة إسرائيلية، المراسل العسكري للقناة "نير دفوري" في عملية توغل لمئات الأمتار داخل حدود قطاع غزة، بالقرب من العائق الأمني الجديد.

وقال ضابط سرية قاد عملية التوغل، إن هذه العمليات تنفذ باستمرار من أجل الكشف عن أي أنفاق وصلت إلى محيط الجدار بهدف استخدامها من حماس في أي مواجهة، وكذلك للكشف عن العبوات الناسفة، وقص العشب الزراعي الذي يظهر في المنطقة لتبقى مفتوحة ومكشوفة أمام متابعة ومراقبة القوات الإسرائيلية.

ووفقًا للضابط، فإن هذه العمليات تنفذ أسبوعيًا في مناطق مختلفة من الجدار الحدودي.

وأشار التقرير الذي رصد نشطاء من حركة "حماس" يقفون قرب الحدود ويتابعون عبر الأرض ومن خلال مراصد وضعت على الحدود لمراقبة ومتابعة كل تحركات الجيش الإسرائيلي.

وقال الضابط إنهم يتعرفون باستمرار على نشطاء حماس الذين يراقبون المنطقة، مشيرًا إلى أنه لا يتم التعرض لهم إلا في حالة تم مهاجمتهم.

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